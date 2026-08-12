Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp

Kolombiya’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Reuters’ın son verilerine göre can kaybı en az 254’e yükselirken, binlerce kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin vurduğu Pereira kentinde bir kütüphanenin yıkıldığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Batı Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin birçok kentinde ağır hasara neden oldu. Deprem özellikle Pereira, Cali, Manizales ve Quibdó çevresinde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

KÜTÜPHANENİN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Pereira’da kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bir kütüphanenin bulunduğu yapının sarsıntıyla birlikte çökmeye başladığı, ardından binanın büyük bölümünün saniyeler içerisinde yıkıldığı görüldü.

Çevrede bulunanların panik içinde kaçıştığı anlarda gökyüzünü yoğun bir toz bulutu kapladı. Görüntüler, deprem sırasında yapıların ne kadar kısa sürede çöktüğünü ortaya koydu.

Pereira, depremin en ağır hasar verdiği kentlerden biri oldu. Reuters, kentte çok sayıda yapının çöktüğünü ve ekiplerin enkazlarda arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

CAN KAYBI 254'E YÜKSELDİ

Reuters'ın son haberine göre depremde en az 254 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin de kayıp olduğu bildirilirken, ekiplerin ulaşılması güç bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Depremin ardından yaklaşık 100 artçı sarsıntının kaydedildiği, 5 binden fazla evin hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik, su ve iletişim hizmetlerinde kesintiler yaşandığı aktarıldı.

EKİPLER ENKAZLARDA

Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binaların enkazında hem iş makineleriyle hem de elle çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde iletişim ve ulaşım sorunlarının devam etmesi nedeniyle felaketin gerçek boyutunun henüz tam olarak belirlenemediği bildiriliyor.

Deprem, Kolombiya'nın bu yüzyılda kaydedilen en güçlü sarsıntısı olarak aktarılırken, felaketin ardından ülke genelinde kapsamlı kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.