Badem Ağaçları Ocak\'ta Çiçek Açtı, Bereketli Bir Hasat Bekleniyor

Yerel

MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları ocak ayında çiçek açtı.

İlçedeki Işıklı Mahallesi'nde badem ağaçları, ılıman hava şartlarının etkisiyle beyaza büründü. Türkiye'nin pek çok bölgesinde kış mevsimi etkisini sürdürürken, bölgede badem ağaçlarının çiçek açması dikkat çekti.

Üreticiler Ahmet Şen, Bayram Ali ve Asiye Gül bu yıl ilk badem çağlasını Şubat ayı içerisinde hasat etmeyi beklediklerini belirtti.

Bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Asiye Gül, "Badem ağaçlarının erken çiçek açması, bu yılki hasat için umutlarımızı artırdı. Eğer hava şartları normal seyrinde devam ederse, şubat ayı sonunda yılın ilk badem çağlasını tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bölgede badem üretimi her yıl ekonomik katkı sağlıyor. Çağlanın erken hasat edilmesi hem yerel piyasada hem de ihracatta avantaj yaratıyor" dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),