Bafra\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Kutlama programları, Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci'nin çelenk sunumuyla program başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Bafra Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Bafra Anadolu Lisesi spor salonunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, "Bugün hayatın öğrencilerine adamış iyiliğin doğruluğunu dürüstlüğün sembol olmuş öğretmenlerimizin günü hepimize kutlu olsun. Ben de öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin ferdi olarak sizlerle bu özel ve anlamlı günü kutlamaktan gurur duyuyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlik mesleğine çok önem vermiş, gelecek nesillerimizin öğretmenleri sayesinde vatanını milletini seven birer fert olarak yetişeceklerini savunmuştur. Sizler insanı beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden dünyanın en büyük mesleklerine sahip insanlarsınız. Sizler çocuklarımıza güven veren ve güven duyulan insanlarsınız. İşte siz sevgili öğretmen arkadaşlarım sizler bu irfan ordusunun gönüllü birer neferlerisiniz sizler yorulmadan yılmadan cehaletle savaşarak çocuklarımızı gençlerimizi yetiştireceksiniz. Türkiye yüzyılın maarif modelini hedeflediği yetkin ve erdemli bir insan yetiştirme, siz değerli öğretmenlerimizin gayreti samimiyeti ile hedefine ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Değermenci, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve şehit olmuş öğretmenlerimize saygılarımızı sunar bu anlamda günün hepimize kutlu olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, emekli olmuş öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program okul öğretmen ve öğrencilerinin çeşitli gösterileri ile son buldu

Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. - SAMSUN