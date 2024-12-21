Bafra\'da Park Halindeki Minibüs Yangında İkiye Katlandı

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Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde alevlere teslim olan park halindeki minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Yangın, İshaklı Mahallesi Samsun- Sinop karayolu yan yolunda bir apartmanın altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın altında bulunan boş dükkanda park halindeki Ahmet Kurt'a ait minibüste yangın çıktı. Dumanları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.