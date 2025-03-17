Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor

Türkiye Bedensel Engelliler Ampute futbol 1.Ligi'nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol takımı, oynadığı 12 maçın 11'ini kazanarak maç fazlalığı ile grupta Lider durumda yer alıyor. Başarılı bir grafik çizen mavi beyazlı takım, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol takımı, hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol takımı, bu başarısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Ampute futbol 1.Ligi'nde maç fazlalığıyla liderliğini koruyor. Bugüne kadar oynadığı 12 maçın 11'ini kazanan mavi beyazlı takım, Süper Lig biletini almaya da çok yakın görünüyor.

İlçemiz adına büyük bir gurur

Başarılarından dolayı takımı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ampute Futbol Kulübümüzün yükselişi ilçemiz adına büyük bir gurur. Süper Lig'de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımımızdan sonra Ampute futbol takımımızın da Süper Lig yolunda ilerlemesi bizleri mutlu etmektedir. Başta Ampute Futbol takımımız olmak üzere diğer tüm engelli sporcularımıza bizlere yaşattıkları mutluluklardan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL