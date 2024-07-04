Bağcılar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleştirdi

Bağcılar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleştirdi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı. Çalıştayda, bağımlılığın azaltılması ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

04.07.2024 12:03  Güncelleme: 12:16
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Bağcılar Belediyesi, "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı" gerçekleşti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ülkemizde önemli problemler var. Bunları azalması ve çözüm önerilerin sunulması önemli bir çalıştay. 8 ana başlık üzerinde masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı" düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda akademisyen katıldı. Çalıştayda konuşan Başkan Özdemir, "Her türlü bağımlılık noktasında dünyayı etkileyen, aileleri, bireyleri etkileyen bir boyuta uzanmış durumda. Ülkemizde önemli problemler var. Bunları azalması ve çözüm önerilerin sunulması önemli bir çalıştay. 8 ana başlık üzerinde masaya yatırılacak. Bunlardan azlığın azaltılması neler yapılmalı, talebin azaltılması, için neler yapılmalı, dini unsurların bu anlamda nasıl bir faydası olabilir" dedi.

Açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, "Bağımlılık sorunu günümüzde tüm dünyayı etkilen önemli bir sorundur. Küreselleşmeyle beraber toplumların bugünü ve yarını tehdit eden özellikle genç kuşakları esir alan çok kapsamlı bir sorun haline dönüşen uyuşturucu ve madde bağımlısı meselesi sürekli biçim değiştiriyor.

Yeni iletişim ulaşım ve teknolojilerin getirdiği imkanlar uyuşturucu maddelerin üretimi ve temini uluslararası ticaret nispeten kolaylaştırıyor. Dünyanın hemen her ülkesi uyuşturucu sorunuyla daha çok yüzleşiyor daha fazla mücadele etmek kalıyor. Bir tek evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmesi asla kabul edilemez. Geleceğimizin teminatı umudu olan evlatlarımız bu tür tehditler karşısında korumak en öncelikli vazifesi" şeklinde konuştu.

"Dünyanın ve ülkemizin en önemli problemleri başında hatta savaşlardan daha önemli boyutlara ulaşmış bir bağımlılık problemi var"

Programda açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çok önemli bir konuyu bugün çalıştayda masaya yatıracağız. Tüm bilimlerde elindeki verileri masaya getireceği ve çözüm önerilerini somut çözüm önerilerini sunacağız. Dünyanın ve ülkemizin en önemli problemleri başında hatta savaşlardan daha önemli boyutlara ulaşmış bir bağımlılık problemi var. Her türlü bağımlılık noktasında dünyayı etkileyen, aileleri, bireyleri etkileyen bir boyuta uzanmış durumda. Ülkemizde önemli problemler var. Bunların azalması ve çözüm önerilerinin sunulması için önemli bir çalıştay. 8 ana başlık üzerinde masaya yatırılacak. Bunlardan bazıları 'azaltılması neler yapılmalı', 'talebin azaltılması için neler yapılmalı', 'dini unsurların bu anlamda nasıl bir faydası olabilir'. Tüm paydaşların olduğu, 'medyanın rolü' gibi burada masa etrafında ilgili birimlerin, uzmanların olduğu bir çalıştay olacak. Yerel yönetimlerin görevleri, biz bunu sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir mesele olarak görmüyoruz. Konu aslında sosyolojik detaylı bir şekilde irdelenmesi gereken bir konu, insanları bağımlılığa götüren sebepler nelerdir. Bunların ortadan kaldırabilmesi adına ne yapabiliriz diye tartışılacak. Özellikle bugüne kadar çalışmalarımızda bu yola sevk edecek unsurların önüne geçme adına büyük bir mücadele gösterdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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