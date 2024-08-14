Bağcılar Belediyesi Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

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Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Boccia takımı büyük bir başarıya imza attı. 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcunun katıldığı müsabakalarda Bağcılarlı sporcular 5'i altın toplam 12 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında Boccia Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapılan ve 15 şehirden 16 kulübe bağlı 13 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Boccia takımı da 11 sporcuyla yer aldı.

5 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya kazandılar

5 gün süren müsabakalarda Bağcılar Belediyesi sporcuları, önemli bir başarı elde etti. Sümeyye Postal, Atike Gürbüzer, Bilal Yazıcı, Kenan TÜBLEK ile Yahya Gürbüzer ve Atike Gürbüzer çiftler maçında altın madalya kazandı. Aynur Cüre, Ersoy Turp, Mehmet Emir Ateş, yine Mehmet Emir Ateş -Fatma Gürbüzer çiftler maçında ve AynurCüre ve Ersoy Turp çiftler maçında gümüş madalya kazandı. Yahya Gürbüzer ile Fatma Gürbüzer bronz madalya kazandı.

Başkan Özdemir tebrik etti

Boccia takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sporcularımızın başarısından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar bize aslında isteyince hiçbir şeyin önünde engel olmadığını gösteriyor" dedi. - İSTANBUL