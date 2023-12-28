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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nden mezun olanlar Vefahane Yaşam Merkezi'nde işe başladı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nden mezun olanlar Vefahane Yaşam Merkezi'nde işe başladı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından Şerife Ulusu ve Leyla Burhan, Vefahane Yaşam Merkezi'nde çalışmaya başladı. Vefahane Yaşam Merkezi, yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için hizmetler sunan Bağcılar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilmiştir. Merkezde psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanları ve eğitmenler bulunmakta olup, yaşlılara öz bakım hizmeti verilmektedir. Şerife Ulusu ve Leyla Burhan, bu birimde yaşlıların ihtiyaçlarına yetişerek öz bakım hizmeti sunmaktadır. İşlerini severek yapan Ulusu ve Burhan, yaşlıların memnuniyetini kazanmış ve onlarla kızları gibi bir ilişki kurmuşlardır.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi\'nden mezun olanlar Vefahane Yaşam Merkezi\'nde işe başladı
28.12.2023 - 13:44,
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Bağcılar'da yaşayan Şerife Ulusu ile Leyla Burhan, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından Vefahane Yaşam Merkezi'nde işe başladı.

Sosyal belediyecilik kapsamında faaliyetler sunan Bağcılar Belediyesi'nin yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için hayata geçirdiği Vefahane Yaşam Merkezi, hizmetlerine devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından Vefahane Yaşam Merkezi'nde çalışmaya başlayan Şerife Ulusu ile Leyla Burhan da yaşlıların öz bakımıyla ilgilenip her ihtiyaçlarına yetişiyor.

Öz bakım hizmeti veriliyor

Psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanları ve eğitmenlerin bulunduğu tesiste fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Tesisteki en önemli hizmetlerden biri de yaşlı bakımı. Bu birimde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi yaşlılara öz bakım hizmeti veriliyor. Yaşlılara banyodan tırnak kesimine kadar birçok uygulama yapılıyor.

"Kızımız gibi oldunuz diyorlar"

4 ay önce burada işe başladığını söyleyen Şerife Ulusu, "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Hasta ve Yaşlı Bakım ile İlk Yardım kursuna gittim. Haftanın 4 günü binada 2 günü de yatalak hastalara evlerinde öz bakım yapıyoruz. Onlara bebek gibi hizmet veriyoruz. Çok memnun kalıyorlar. Başta çekiniyorlardı ama bizi tanıdıktan sonra kızımız gibi oldunuz diyorlar. Biz de onlardan çok memnunuz" dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

3 aylık eğitimden sonra işe başladığını söyleyen Leyla Burhan ise "Sertifikamızı aldık. Kurs bittikten sonra Bağcılar Belediyesi'nden arayarak hasta ve yaşlı bakım elemanına ihtiyacımız var dediler. Mülakata girdim başarılı olduktan sonra da işe başladım. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nden mezun olanlar Vefahane Yaşam Merkezi'nde işe başladı - Son Dakika


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