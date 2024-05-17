Bağcılar Belediyesi Kütüphane Sayısını Artırıyor - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Kütüphane Sayısını Artırıyor

Bağcılar Belediyesi Kütüphane Sayısını Artırıyor

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri kütüphane sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan 16 kütüphaneye yakında 2 yeni kütüphane daha hizmete girecek. Yeni kütüphanelerle birlikte öğrenciler daha geniş alanlarda ders çalışabilecek ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekler.

17.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:20
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Bağcılar Belediyesi öğrencilerin ders çalışabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri kütüphane sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 16 kütüphanenin yer aldığı ilçede yakında 2 kütüphane daha hizmete girecek.

Bağcılar Belediyesi ilçe genelindeki kütüphane sayısına hız kesmeden yenilerini ekliyor. Bu kapsamda birçok noktada yapımı devam eden ve planlanan projeler bulunuyor. Şu anda Bağcılar'da bulunan 16 kütüphane 95 bin basılı esere ev sahipliği yapıyor. Yeni kütüphanelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler, ders çalışabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alan kazanacaklar.

2023 yılında 231 bin kişi yararlandı

Bağcılar Belediyesi'ne ait kütüphanelerden 2023 yılında 231 bin kişi faydalandı. Kısa bir süre önce açılışı gerçekleşen Ateştuğla Kütüphanesi'nde de aynı anda 400 kişi ders yararlanabiliyor. Ayrıca kütüphanelerde ücretsiz çorba, kek ve çay gibi çeşitli ikramlar da oluyor. Belediye tarafından verilen yiyecekler sayesinde öğrenciler molalarını verimli şekilde değerlendirebiliyor.

Çok yakında hizmete girecek

Sancaktepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın açılışına da çok az bir süre kaldı. Aynı anda 1422 kişinin faydalanabileceği tesis içerisinde tiyatro salonu, konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, çocuk kütüphanesi, erişilebilir kütüphane ve birçok birim bulunuyor.

Başkanlık Binası Kütüphanesi de genişletiliyor

Bağcılar Belediyesi binasında bulunan Başkanlık Binası Kütüphanesi de genişletiliyor. Ayrıca yerleri değişecek olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün çalışma ofisleri de kütüphaneye dönüştürülüyor. Proje tamamlandığında kapasitesi 225 kişi olan kütüphane giriş katta konumlanacak.

Yüzde 60 oranında artıracağız

Gençleri her alanda desteklediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Önümüzdeki dönem ilçemize yeni kütüphanelerin kazandırılması için projelerimizi hayata geçireceğiz. Planlanan çalışmalar sayesinde kütüphanelerimizin kapasitesini yaklaşık yüzde 60 oranında artırmış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Kütüphane Sayısını Artırıyor - Son Dakika

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