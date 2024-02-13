Bağcılar Belediyesi Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" bu sene "Şehitler ve Gazze" temasıyla yapılarak 23 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri takdim edildi.
Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 5'incisi gerçekleşti. Engellilerden oluşan jüriler 1'incileri belirledi. Farklı kategorilerde Türkiye'nin en iyi radyocularına ödülleri sanat, siyaset ve spor dünyasından tanınmış kişilerin katıldığı görkemli bir törenle verildi. Radyo dinleyicileri ile birlikte engellilerin toplam 986 bin oy kullanılarak dereceye girenlerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapıldı. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende "En İyi Radyo" ve "En İyi Radyocu" başta olmak üzere 23 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri takdim edildi.
"Engelli vatandaşlarımızın hayatımızın içerisinde yer almasının ötesinde öncü bireyler olmasını istiyoruz"
Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Bu sene 5'incisini düzenlemiş olduğumuz programımızda 'Şehitlerimiz ve Gazze' temalı bir başlık değerlendirdik. Bağcılar Belediyesi olarak özellikle radyo camiamıza ve radyocularımıza ehemmiyet veren bu anlamda çalışmalarımızın mutlaka önemli bir merkezine Radyocularımızı koyma gayreti içerisinde olan bir belediyeyiz. Haberleşmenin en önemli unsuru olan Radyoların 90'lı yıllardan sonra özellikle ben kendim iyi hatırlıyorum. Hayatımda özel bir yer var radyolarla uyurduk biz radyo dinlerken uyurduk. 5'incisini düzenlemiş olduğumuz bu akşamki ödül törenimizde bir milyona yakın vatandaşımız oy kullandı. Önemli bir katılım halen radyoculuğun ve radyoların ne kadar güçlü olduğunda bir göstergesi. Bizlerde Bağcılarımızda yapmış olduğumuz araştırmalarımızda yüzde 40 halen mavi yakalı çalışanımız var. Bunların bir çoğunun günlük konfeksiyon atölyelerinde radyo dinlediğini biliyoruz. Bu boyutu ile Radyocular atölyede programı ile çok değerli radyocularımızla atölye ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Dinleyenlerin özellikle ilgiyle dikkatle dinledikleri radyonun yıldızları ile buluşturmuş oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatımızın içerisinde yer almasının ötesinde öncü bireyler olmasını sağlayan bir merkez haline geldik. İnşallah arzumuz ve niyetimiz önümüzdeki dönemler istihdama da katılım noktasında büyük bir sayıyı buradan çıkarmak olduğunu da ifade etmeliyim" ifadelerini kullandı.
5'inci Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nde Engelsiz Mikrofon Ödülü Fatma Şahin'e, Hayata Tutunanlar Özel Ödülleri Funda Akçağlar ve Abdul Muhsin Çelikten'e, Yaşam Boyu Onur Ödülü Zihni Göktay'a, Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü TRT İstanbul Radyosu Müdürü Ali Fuat Gülmez'e layık görüldü. - İSTANBUL
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