Bağcılar'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Bağcılar'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Bağcılar\'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı'nda 'Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri' düzenlendi.

28.09.2024 23:13  Güncelleme: 23:37
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı'nda 'Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri' düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı etkinliklerde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı'nda "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri' düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında çocuk oyunları, folklor ve basketbol gösterileri yapıldı. Akşam saatlerinde ise sanatçı Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarını Bağcılar'da vatandaşlar için söyledi. Konserde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sanatçı Ekin Uzunlar'a çiçek takdim etti.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz sporun tabana yayılmasını istiyoruz. Bağcılar'da bu işi Abdullah Başkan ile çok güzel götürüyoruz. Başkanımız bu işte çok çalışkan. Annelere babalara sesleniyoruz; çocukları spor aktivitelerine getirin. Bağcılar bu noktada çalışıyor. Çocuklarınızı spora getirmenizi istememizin sebebi, kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan uzak durmalarını istememiz. Biz bu yılı hareketlilik yılı ilan ettik. Yıl boyunca meydanlarda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Belediyelerimiz de bunu çok güzel organize ediyor. Spor iyileştirir, spor ortak dildir, sporun evrensel bir yönü var. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere değer vermesi, sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Biz, bakanımıza ne zaman müracaatta bulunsak hemen bizleri kabul ediyorlar. Sporun içinden gelmiş sporcu bir cumhurbaşkanına sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da yürekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu - Son Dakika

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