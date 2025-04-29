Bağcılar'da İhtiyaç Sahipleri İçin Aşevi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da İhtiyaç Sahipleri İçin Aşevi Protokolü İmzalandı

Bağcılar\'da İhtiyaç Sahipleri İçin Aşevi Protokolü İmzalandı

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği, ihtiyaç sahiplerine yönelik yıl boyu sıcak yemek üretimi ve servis hizmeti sağlayacak bir aşevi protokolü imzaladı. Şehirdeki en büyük aşevi olarak planlanmaktadır.

29.04.2025 13:59  Güncelleme: 14:02
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Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek üretimi ve servis hizmeti konusunda "Aşevi" protokolü imzaladı. Kapasite olarak " İstanbul'un en büyüğü" olarak planlanan Aşevinde olağan üstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi yapılabilecek.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz dün Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Uçgun, Yıldız ve Yılmaz, bir yıldır çalışması yapılan Aşevi'nin hayata geçirilmesi için protokol imzaladı.

Önemli ve güzel bir gün

İmza törenini ardından konuşan Kaymakam Uçgun, "Bugün hem Bağcılar'ımız hem İstanbul'umuz için önemli ve güzel bir gün. Bugün imzaladığımız protokolle birlikte biz de kaymakamlık olarak vakfımızın kriterlerine uyan, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın evlerinde beslenebilme ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Üzerimize düşeni yapacağız

Atılan imzaların Bağcılar'ın dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir adım olduğunu söyleyen Yıldız ise "Aşevimizin Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kapasite olarak "İstanbul'un en büyük" aşevi olacak burası. Onun için de çok mutluyuz. Bağcılar Belediyesi olarak aşevi meselesini çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 23 Nisan günü deprem olduğunda 70 bin çorba dağıttık. Eğer aşevimiz olsaydı bir anda 150 bin çorba çıkaracaktık" diye konuştu.

Bir kap sevgi gönderiyoruz

Afet müdahale planında beslenme kümesinin ana sorumlusunun Türk Kızılay'ı olduğunu belirten Yılmaz ise şunları söyledi: "2025 yılında yaptığımız stratejik plan değerlendirmesinde Türk Kızılay'ı olarak 81 ilin her birine birer aşevi açma kararı aldık. Türkiye genelinde seferberlik başlattık. Aşevleri açmaya çalışıyoruz. Aşevlerinde gönüllü elleriyle bir kap yemeği değil de sevgiyi göndermeye çalışıyoruz. Aşevleri, milletin devletin birlikte iş birliğinin çok güzel birer modeli."

Günlük 150 bin kişilik çorba üretilecek

Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana 2 katlı yapılacak olan Aşevi Kızılay tarafından işletilecek. Aşevi'nde, yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Üretilen bu yemekler Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından adreslerine teslim edilecek. Kapasite olarak "İstanbul'un en büyüğü" olarak planlanan Aşevinde olağan üstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da İhtiyaç Sahipleri İçin Aşevi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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