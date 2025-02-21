Bağcılar\'da Kar Eğlencesi: Çocuklar ve Aileler Dışarıda

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Bağcılar'da kar yağışı sonrası çocuklar ve aileleri parklarda kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da belediye bahçesinde bir araya geldiği çocuklarla bol bol kış hatırası fotoğraflar çekildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı üç gündür aralıklı bir şekilde devam ediyor. Bağcılar da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bağcılar'da Çarşı Caddesi, nostalji bahçeleri ve Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, kendilerini park ve sokaklara attı. Karın yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sıkı sıkı giyinen, eldivenlerini takan çocukların kimi kardan adam yaptı kimi kar topu oynadı.

Hatıra fotoğrafı çekildiler

Bazı çocuklar da aileleriyle birlikte eğlence alanı olarak Bağcılar Belediyesi'nin bahçesini tercih etti. Anne babalarıyla eğlenen çocuklara Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da eşlik etti. Yıldız, çocuklarla hem sohbet etti hem de onlara hediye etti. Yıldız, miniklerle hatıra fotoğrafı da çekildi.

"Kar, ilçeye ayrı bir güzellik katıyor"

Uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmediklerini söyleyen Yıldız, "Kar yağışı ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle çocuklar adına çok sevindim. Onları böyle mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Onlarla bir araya gelerek heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştık" dedi.

Yıldız, yaşanabilecek olumsuzlara karşı bütün önlemleri aldıklarını ve ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti. - İSTANBUL