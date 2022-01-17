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Bağcılar'da 'Kaz Festivali' düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar'da 'Kaz Festivali' düzenlendi

17.01.2022 00:57
Bağcılar'da 'Kaz Festivali' düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'yle birlikte Kaz Festivali düzenledi.

Bağcılar Belediyesi, Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'yle birlikte Kaz Festivali düzenledi. Festivalde yaklaşık 10 bin vatandaşa kaz eti ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Kaz Festivali düzenlendi. İlk defa yapılan festivalde yaklaşık 10 bin ilçe sakinine Ardahan'dan getirilmiş kaz eti, pilav ve ayran ikram edilirken, festival renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlikte aşıklar ve yerel sanatçılar yöresel ezgilerini seslendirdi, gençler ise Kafkas dansı yaptı.

"Bağcılar'da tüm hemşehrilerimizle birlikte güzel bir komşuluk, dostluk ve kültür köprüsü kurduk"

Festivalde misafirlere ikramda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran ilçemiz. İstanbul'un özeti, İstanbul da Türkiye'nin özeti. 1924'lerde mübadeleyle Balkan göçleriyle kurulan Bağcılarımızda daha sonra Anadolu'muzun dört bir tarafından dostlarımız, hemşehrilerimiz gelmişler ve yerleşmişler. Biz de 50 yıla yakın bir süreçte Bağcılar'da tüm hemşehrilerimizle birlikte güzel bir komşuluk, dostluk ve kültür köprüsü kurduk. Burada oluşan kültür köprülerini memleketlerine kadar da aynı zamanda götürdük. Birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz, her yörenin kendine özgü kültürünü Bağcılar'da özellikle yaşatmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de kaz festivali kültürünü Bağcılarımızdaki Aşık Şenlik Kültür Derneğimizle birlikte yaşatmak istiyoruz. Bugün de ilkini gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda 10 bin civarındaki hemşehrilerimize kaz ikramında bulanacağız. Burada en güzel ortak paydayı kaz oluşturuyor. Çünkü bugün burada sadece o yörenin insanı değil Bağcılar'da yaşayan tüm dostlarımız buradalar. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk oluşturduğunu da aynı zamanda bugün burada görmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

"Bu güzel etkinliğin bir sonraki nesle devamı açısından önemli"

Bu tür festivallerin gelecek nesil için önemli olduğunu vurgulayan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bağcılar'ın geneline baktığımız zaman da Türkiye'nin bütün coğrafyalarından gelmiş hemşehrilerimiz mevcut. Iğdır, Kars, Ardahan tarafından gelen vatandaşlarımızın da dernek faaliyetleriyle bizler de neredeyse kazı her yıl birkaç defa yiyoruz. İstanbul'daki hemşehrilerimizin de çoğunu burada görüyoruz zaten. Ben bu güzel etkinliğin bir sonraki nesle devamı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ardahanlı Vedat Karagöz ise, "Bizim için çok gurur verici bir olay. Hem köyüm adına hem yakın köylülerim adına. Bu Covid-19 dolayısıyla kötü süreçten geçiyoruz. Böyle bir etkinlik olduğu için çok gururlu ve mutluyum" derken, Vedat Karagöz'ün abisi İlyas Karagöz de, "Bu çok güzel bir şey. İnsanların bir arada toplandığı, akraba, eş. Normalde insanlar hem iş hayatında olduğu için bu korona virüsten dolayı da herkes birbirinden uzak oldu. Çok güzel bir ortam. İnsanlar memleketlisini, akrabasını görüyor" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Bağcılar, Türkiye, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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