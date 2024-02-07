Bağcılar'ın Yıldızları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Bağcılar'ın Yıldızları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Bağcılar\'ın Yıldızları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Bağcılar Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. 16 kulübün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar yeteneklerini sergiledi ve eğlendi.

07.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
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Bağcılar Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında düzenlediği "Bağcılar'ın Yıldızları Futbol Turnuvası" sona erdi. 16 kulübün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem yeteneklerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi.

Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların ve kulüplerin kaynaşmaları adına 22 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında "Bağcılar'ın Yıldızları Futbol Turnuvası" düzenledi. Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen etkinliğe 16 kulüp içerisinde 9-13 yaş aralığındaki 500'den fazla sporcu katıldı. Turnuva sonunda herhangi bir sıralama olmaksızın tüm katılımcılara ödül verildi. İki hafta boyunca devam eden turnuvada çocuklar kıyasıya mücadele etti. Ailelerin de tezahüratlarla çocuklarına destek olduğu etkinlikte bütün katılımcılara katılım madalyası, sertifika, halı saha ayakkabısı ve spor sırt çantası hediye edildi.

"Bağcılar'da genç ve çocuk nüfus fazla"

Bağcılar'ın önemli bir genç ve çocuk nüfusuna sahip olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa Bağcılar'ımızın hem güler yüzlü çocuklarına hem gözleri parlayan gençleri adına büyük gelişmelerin altına imza attık. Tesislerimizin sayısını hızla artırıyoruz. Spor kulüplerimize madden ve manen desteklerimizi her geçen gün daha fazla artırıyoruz. Bağcılar'ımızda inşallah önümüzdeki dönem 30 yeni futbol sahasını çocuklarımızın inşallah mahallerde oynayacakları şekilde hızla hazırlıklarını yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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