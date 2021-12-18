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Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi

18.12.2021 10:51
Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi

Nilüfer Belediyesi'nin, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu ile birlikte düzenlediği Bağımlılıkla Mücadele Seminerinde, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadelede alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu ile birlikte düzenlediği Bağımlılıkla Mücadele Seminerinde, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadelede alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bağımlılıkla Mücadele Birimi, Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF), Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenledi. Türkiye'de hızla artan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadelede alınması gereken önlemlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminere, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, TUMEF İl Başkanı Tülay Armağan, Teşkilat Başkanı Mustafa Yenidoğdu ve Federasyonun İl Kadın Kolları Başkanı Nuray Gökdemir ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, seminer öncesi yaptığı konuşmada "Nilüfer Belediyesi olarak ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan madde bağımlılığı ile mücadele için kurduğumuz bağımlılıkla mücadele birimimizde alkol ve madde bağımlısı kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bağımlı bireylerin sosyal hayata tekrar kazandırılması için önleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmaya ve toplumu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Yaşar Kaya da seminerde gerçekleştirdiği sunumda bağımlılığın nasıl geliştiği, gençleri nasıl etkilediği, Türkiye'deki ve dünyada uyuşturucu kullanım oranları hakkında bilgi verdi. Kaya "Madde kullanımı sorunları çözmez. Sorunun çözünü, kişinin kendisi ve ailesindedir. Gençlere tavsiyem aile ilişkilerini sağlıklı kurup, arkadaş çevresini iyi seçmeleri" dedi. - BURSA

Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi
Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi
Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, nilüfer belediyesi, Uyuşturucu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi - Son Dakika


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