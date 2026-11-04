Bağımlılıkla mücadelede Bayburt Gençlik Merkezi gençleri binicilik deneyimledi

Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü gençleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği'nde düzenlenen programda çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğa yürüyüşünün ardından açık alanda okçuluk atışı yaptı ve binicilik deneyimi yaşadı.

Programa konuk olarak katılan Psikolog Ebrar Saka, gençlerle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sohbet etti.

Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlenen program, köfte ekmek ikramıyla sona erdi.