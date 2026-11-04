Bağımlılıkla mücadelede Bayburt Gençlik Merkezi gençleri binicilik deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bağımlılıkla mücadelede Bayburt Gençlik Merkezi gençleri binicilik deneyimledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağımlılıkla mücadelede Bayburt Gençlik Merkezi gençleri binicilik deneyimledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü gençleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği'nde doğa yürüyüşü, okçuluk ve binicilik yaptı. Etkinlikte Psikolog Ebrar Saka gençlerle sağlıklı yaşam üzerine sohbet etti, program köfte ekmek ikramıyla sona erdi.

Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü gençleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği'nde düzenlenen programda çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğa yürüyüşünün ardından açık alanda okçuluk atışı yaptı ve binicilik deneyimi yaşadı.

Programa konuk olarak katılan Psikolog Ebrar Saka, gençlerle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sohbet etti.

Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlenen program, köfte ekmek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
GençlikBayburtSağlıkGüncelEkmekYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:37:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla mücadelede Bayburt Gençlik Merkezi gençleri binicilik deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android