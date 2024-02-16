Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanınmıyor

Yerel

Başkan adayı ama kimse tanımıyor

Bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı oldu ama hemşerilerinin bile bundan haberi yok

Kasım Karakaş seçim anketlerinde kendisine de yer verilmesini istiyor

Bağımsız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Karakaş:

"Sokakta gezdiğimiz zaman kimse bizi tanımıyor"

"Şu anda bizim hemşerilerin bile benden haberi yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kasım Karakaş, medya kuruluşlarının seçim anketlerinde kendisine yer vermemesi nedeniyle pek göz önüne çıkamadığını ve bu nedenle bazı hemşerilerinin bile adaylığından haberi olmadığını söyledi.

Bir süre Gelecek Partisi'nde siyaset yapan ve SES Partisi İl Başkanlığını yürütmüş olan Kasım Karakaş, partisinin yerel seçimlere girme hakkı elde edememesi sonucunda geçtiğimiz ay bağımsız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklamıştı. Beşinci aday olarak çalışmalarına başlayan Karakaş, vatandaşlar için alternatif bir seçenek olarak iddiasını sürdürse de medya kuruluşlarının seçim anketlerinde kendisine yer vermemesi nedeniyle halkın büyük bir kısmı tarafından tanınmıyor. Bazı hemşerilerinin bile adaylığından haberi olmadığını ifade eden Karakaş, "Paramız olmayabilir ama bizim de bir mücadelemiz var" diyerek hem yerel medyadan hem de ulusal basından destek istedi.

"Sokakta gezdiğimiz zaman kimse bizi tanımıyor"

Başkan Adayı Kasım Karakaş, "Maalesef anketlerde kimse bize yer vermiyor. Biz şahıs olduğumuz için, muhtemelen para vermediğimiz için kimse bizi ön plana çıkartmıyor. Sokakta gezdiğimiz zaman kimse bizi tanımıyor maalesef. Biz alternatif olarak çıktık. Şu anda mesela bizim hemşerilerin bile benden haberi yok. Çünkü sonuçta köyde oturan var, farklı mahallelerde oturanlar var. Kimsenin bizden haberi olmadı. Bizi de anketlere çıkartsınlar ki en azından vatandaşlar aradıkları zaman isim olarak bizi tanısınlar. O konuda ben yerel medyamızın bir kısmı bizi destekliyor ama öbürleri adaletli davranmıyorlar. Sonuçta öbürleri nasıl çıkıyorsa biz burada ulusal basına da çıkmak istiyoruz. Paramız olmayabilir ama bizim de bir mücadelemiz var. Bu konuda destek istiyoruz" dedi.