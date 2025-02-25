Bahçelievler Belediyesi 20. Bisiklet Çekilişini Düzenledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi 20. Bisiklet Çekilişini Düzenledi

Bahçelievler Belediyesi 20. Bisiklet Çekilişini Düzenledi

Bahçelievler Belediyesi, her ay düzenlediği çekilişlerle 100 vatandaşa bisiklet veriyor. Bu ayki çekilişin 20.'sinde kazananlara bisikletleri törenle verildi. Başkan Hakan Bahadır, çocuklara bisiklet dağıtmanın yanı sıra sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

25.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:53
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Bahçelievler Belediyesi her ay düzenlediği çekilişlerle vatandaşları bisiklet sahibi yapmaya devam ediyor. Bu ay 20'ncisi düzenlenen çekilişi kazanan talihlilere bisikletleri düzenlenen törenle verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bakış açımız şu çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. Bana çıkmadı, bana verin diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf" dedi.

Bahçelievler Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek adına her ay sosyal medya üzerinden düzenlenen çekilişle 100 kişiyi bisiklet sahibi yapıyor. Bu ay 29'uncusu düzenlenen çekilişi kazanan talihlilere bisikletleri düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bakış açımız şu çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. Bana çıkmadı, bana verin diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf. Sosyal medya hesaplarından başvuru yapılıyor oradan kurayla muhakkak çıkacak. Burada tabii ki hem çocuklarımıza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz hem de bisiklet bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın, gençlerimizin, orta yaş herkesin ölene kadar spor yapmasını düşünüyoruz. Bakış açımız bu bizim. Bahçelievler'de bisiklet yolları yaptık. Belki eleştirildik, gerek yoktu diye ama yapmak kanunen zorunluluğumuz. Avrupa Birliği ve dünya standartlarında gaz emisyonunu azaltmamız için muhakkak yapmamız gerekiyor. Belki şu anda dört dörtlük kullanılmıyor olabilir ama o bir hazırlık. Eski Bağcılar belediye başkanımız şimdiki il başkanımız Abdullah Bey'le de konuşmuştuk onlar da devamını yapacaktı. Büyükşehirde asfaltlama yapmıştı biz bunu devam ettireceğiz. Burada herkesin spor yapmasını amaçlıyoruz. Bahçelievler'de hiç kimseyi ayırmıyoruz. Bakış açısına göre siyasi düşüncesine göre, mezhebine göre partisi ırk hiç önemli değil. Herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun gençlerimiz mutlu olsun kadınlar mutlu olsun engelli arkadaşlarımız mutlu olsun Bahçelievler'de yaşayan herkes mutlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi 20. Bisiklet Çekilişini Düzenledi - Son Dakika

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