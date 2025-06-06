Bahçelievler Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim Alanı

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara hijyenik, güvenli ve modern bir ortamda kurban kesim hizmeti sunmak amacıyla Türkiye'nin en gelişmiş kurban kesim alanını hayata geçirdi. Çobançeşme'de kurulan tesis, hem çevre dostu hem de sağlık standartlarına uygun altyapısıyla dikkat çekiyor.

Tam donanımlı kesimhane, veteriner denetimi, bekleme alanları, serinletme sistemleri, temizlik üniteleri ve personel desteğiyle İstanbullulara konforlu bir kesim deneyimi sunuyor. Alan, günlük binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede planlandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Kurban ibadetini en sağlıklı şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için hijyen, güvenlik ve organizasyon kalitesini esas aldık. İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin örnek gösterilecek kurban kesim alanlarından birine sahibiz. Bu gurur Bahçelievler olarak hepimizin" dedi.

Çobançeşme kurban satış alanının ardından şimdi de kesim alanı vatandaşlardan tam not aldı. Satıcılar ve alıcılar, Bahçelievler Belediyesi'nin sağladığı düzenli ve koordineli hizmetlerin bayram hazırlıklarını kolaylaştırdığını vurguladı. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi, kurban ibadetinin manevi anlamına uygun, huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirilmesi için tüm önlemlerini aldı. Belediye ekipleri, Kurban Bayramı boyunca zabıta, temizlik, veteriner ve sağlık personeliyle sahada olacak. Kesim işlemleri randevu sistemiyle yapılacak, bu sayede yığılmaların ve bekleme sürelerinin önüne geçilecek. - İSTANBUL