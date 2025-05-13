Bahçelievler'de Avrupa'nın En Büyük Fizik Tedavi Hastanesi Açılıyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de Avrupa'nın En Büyük Fizik Tedavi Hastanesi Açılıyor

Bahçelievler\'de Avrupa\'nın En Büyük Fizik Tedavi Hastanesi Açılıyor

İstanbul Bahçelievler'de yapımı tamamlanan Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi, engelli bireyler başta olmak üzere binlerce hastaya umut olacak. 650 yatak kapasiteli hastane, yüksek teknoloji ile donatılmış modern klinikler ve rehabilitasyon alanları sunacak.

13.05.2025 14:48  Güncelleme: 15:08
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İstanbul Bahçelievler'de yapımı tamamlanan dev sağlık yatırımı açılış için gün sayıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, başta engelli bireyler olmak üzere binlerce hastaya umut olacak.

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyan bu proje, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Merkezde bireylere özel tedavi planlamaları ve psikososyal destek hizmetleri de sunulacak. Yüksek teknolojiyle donatılan, 102 bin metrekarelik alana sahip ve 650 yatak kapasiteli hastane; modern klinikleri ve özel rehabilitasyon alanlarıyla öne çıkıyor. Yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası desteğe ihtiyaç duyan ya da ortopedik engelleri bulunan hastalara kapsamlı bir tedavi sunacak merkezde, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi süreçleri uygulanacak, aynı zamanda ruhsal ve sosyal destek hizmetlerine de önem verilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hastanenin inşasında belediye olarak her aşamada katkı sunduklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, merkezin sosyal etkilerine dikkat çekti. Başkan Bahadır, "Bu hastane yalnızca bir tedavi merkezi değil; umudu yeniden yeşerten, hayatlara dokunan bir yapı olacak. Bahçelievler Belediyesi olarak bu merkezin sosyal uyum, istihdam ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma potansiyelini çok önemsiyoruz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi, hastaneyle iş birliği içinde sosyal destek programları, hasta ve yakınlarına yönelik rehberlik hizmetleri ile ilçedeki engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak projeleri de gündemine aldı. Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışının ardından yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformda da örnek bir merkez olmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Avrupa'nın En Büyük Fizik Tedavi Hastanesi Açılıyor - Son Dakika

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