Bahçelievler\'de çöken binanın yanındaki 3 binadan karot alındı

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Bahçelievler'de kısmen çöken 7 katlı binanın yanında bulunan 3 binadan karot alındı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı. Çöken binanın yanında bulunan 3 binadan sağlam olup olmadığına bakılması için Bahçelievler Belediyesi ekipleri karot örneği alındı. - İSTANBUL