Bahçelievler\'de Modern Kurban Pazarı Rekorlarla Açıldı

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobançeşme'de kurduğu modern kurban satış alanı, hem satıcıların hem de alıcıların tercihi olmaya devam ediyor. Sağlıklı, güvenli ve düzenli yapısıyla dikkat çeken kurban pazarı, bu yıl da rekorlarla açıldı.

Tokat'tan gelen satıcı Sercan Aydemir'in pazara getirdiği 1 ton 250 kiloluk dev kurbanlık "Poyraz" satışa çıktığı ilk gün 370 bin TL'ye alıcı buldu. Poyraz, bu yıl Çobançeşme kurban pazarının en büyük hayvanı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 10 gündür kurban alanında bulunan Sercan Aydemir, Bahçelievler Belediyesi'nin sunduğu temizlik, güvenlik ve organizasyondan son derece memnun olduğunu belirtti. Aydemir, "Hem satıcılar hem alıcılar için çok rahat bir ortam var, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Poyraz hakkında da duygularını paylaşan Aydemir, "Bu tosunu daha dana iken aldım, adeta evladım gibi büyüttüm. Tokat'ın yaylalarında, meralarında doğal şekilde beslendi. Böyle büyük bir hayvanı ilk günden satmak gurur verici ama bir yandan da içim burkuldu. Ona gerçekten gözüm gibi baktım" diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesi, kurban satış ve kesim alanlarında hijyen ve güvenliği en üst düzeyde tutarken, alıcı ve satıcılara kolaylık sağlayacak tüm detayları da titizlikle planladı. Kurban Bayramı süresince alanda veteriner hizmetleri, zabıta ve temizlik ekipleri aralıksız görev yapacak. - İSTANBUL