Bahçesaraylılar Ekonomik Sorunları Tartıştı

(VAN) - Bahçesaraylılar, ilçenin çözüm bekleyen sorunlarını konuşmak için Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Bahçesaraylılar Temsilcisi Nevzat Eser, mevcut ekonomik şartları da değerlendirerek, bir düğün masrafını karşılamanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, ailelerden bu konuda çocuklarına destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Bahçesaraylılar, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. İlçenin çözüm bekleyen kronik sorunlarını ele alan Bahçesaraylılar toplantıda, karayolu sorunundan düğün masraflarına, başlık parası, taziye yemekleri, barış sürecinden bayramlaşma organizasyonlarına kadar pek çok konu hakkında konuştu.

Bahçesaraylılar Temsilcisi Nevzat Eser, toplantıda şunları söyledi:

"Biz bu silah bırakma sürecini tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Kundaktaki bebeği ve doğmamış bebeği dahi ilgilendiren süreç, toplumun her kesiminin bu sürece destek vermesi gerektiğini bizler gerek Van'da gerek Türkiye'nin her yerinde olan Bahçesaray halkı olarak bu tarihi öneme sahip süreci desteklediğimizi beyan ediyor, bu süreçte bizlere düşen sorumlulukları yerine getirebilmek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

"Yolun kapalı kalması Bahçesaraylılara büyük bir haksızlıktır"

Eser, Bahçesaray karayolunun kışın 6 ay boyunca kapalı kalmasının ilçede yaşayan vatandaşlara haksızlık olduğunu dile getirerek, "Van ile tek bağlantısı olan, zorlu ve bir o kadar da uzak olan Bitlis iline bağlı 7 saatlik Hizan yoluna mahkum edilmeleri Bahçesaray halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Bizler Bahçesaraylılar olarak diğer 12 ilçemiz gibi yılın 12 ayı yolumuzun açık olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mevcut ekonomik şartları da değerlendirerek, bir düğün masrafını karşılamanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Eser, gençlerin evlilikten uzaklaştığını ve evlilik yaşının neredeyse 30 ila 40 yaş arasında geldiğini söyledi. Eser, "Bizler gençlerimizin mutluluğunu ve huzurunu istiyorsak düğünlerdeki masraflar ve isteklerimizin minimalize etmemiz gerekiyor. Ömür boyu evliliklerin sayısını arttırabilelim aksi takdirde mutluluklar kısa, huzursuzluklar çok fazla, boşanma oranları da ciddi anlamda artacaktır. İstenilen altın, düğün masrafları bunlar ekonomik sıkıntılardan dolayı insanların üstünde büyük bir yüktür. Bunu bizim minimize etmemiz lazım. Artık bu ekonomik koşullarda insanların düğün yapması gerçekten zor durumda" dedi.

"Hak, hukuk ve adaletin olmadığı yerde kimse ekonominin düzelmesini beklemesin"

Bahçesaraylı Şerif Tektaş, "Ekonomi ortada artık. Söylemeye gerek yok. Bütün esnaf perişan halde. İşsizlik zaten belli ortada. Millet perişan. ya düzelmesi için önce ve bu memlekete, bu ülkeye hak, hukuk, adaletin olmadığı bir yerde hiçbir zaman ülke ekonomisi düzelmez. Kimse de düzelmesini beklemesin. Bu ülkede her konuşan direkt cezaevine, Her konuşan cezaevinde kimse doğru düzgün muhalefet yapamıyor. Belli artık ortada" şeklinde konuştu.

Bahçesaray'ın yolunun kapalı olmasına da değinen Tektaş, yol nedeniyle çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti.