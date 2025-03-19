Bakan Bak, BEUN Rektörü Özölçer\'i Makamında Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında kabul etti. Kabulde Bakan Danışmanı Prof. Dr. Güler Alkan da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleşen kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve Bakan Danışmanı Prof. Dr. Güler Alkan yer aldı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin spor ve sosyal alanda gerçekleştirdiği faaliyetler ve başarılar hakkında Rektör Özölçer'den bilgi aldı. Rektör Özölçer, BEUN olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası çok sayıda şampiyona ve turnuvada BEUN öğrencilerinin elde ettikleri üstün başarılar hakkında Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a bilgilendirmelerde bulundu. Akademik, kültürel ve toplumsal çıktıları giderek artan bir performansla çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Rektör Özölçer, sportif faaliyetlerde de BEUN'un giderek ulusal ve uluslararası camiada adından sıklıkla söz ettirdiğini, bunda nitelikli öğretim kalitesinin artışı kadar akademik personel ve öğrencilerin özverili, büyük emekle neticelendirilmiş çalışmalarının da etkili olduğunu aktardı. Tüm bu olumlu gelişmelerin, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her daim motive edici ve destekleyici yaklaşımı neticesinde başarıyla taçlandığını belirten Rektör Özölçer, nazik misafirperverlikleri ile destekleri ve teşvikleri münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakan'ı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin spor alanında elde ettiği başarılardan ve gerçekleştirdiği çalışmalardan duyduğu memnuiyeti ifade eden Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Rektör Özölçer'in nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Özölçer başta olmak üzere tüm Üniversite ailesine başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından Rektör Özölçer'in, Zonguldak'ın simgesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak el emeğiyle üretilen Devrek Bastonunu Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a takdim etmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK