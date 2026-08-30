Bakan Bak\'tan Kütahya Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama programları kapsamında geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Kütahya'da bulunan Bakan Bak, Valilik binasında Vali Musa Işın tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen ziyarette, kentte gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede ayrıca Kütahya'da devam eden gençlik ve spor yatırımları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler değerlendirildi. Kentte gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlere yönelik çalışmaların güçlendirilmesine ilişkin konular görüşüldü.

Vali Musa Işın, ziyareti dolayısıyla Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent genelinde çeşitli programlar düzenlenirken, gençlik ve spor alanındaki yatırımların da kentin geleceğine yönelik önemli başlıklardan biri olduğu belirtildi.