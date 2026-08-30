Bakan Bak'tan Kütahya Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak'tan Kütahya Ziyareti

Bakan Bak\'tan Kütahya Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya'da Vali Işın ile gençlik ve spor projelerini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama programları kapsamında geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Kütahya'da bulunan Bakan Bak, Valilik binasında Vali Musa Işın tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen ziyarette, kentte gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede ayrıca Kütahya'da devam eden gençlik ve spor yatırımları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler değerlendirildi. Kentte gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlere yönelik çalışmaların güçlendirilmesine ilişkin konular görüşüldü.

Vali Musa Işın, ziyareti dolayısıyla Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent genelinde çeşitli programlar düzenlenirken, gençlik ve spor alanındaki yatırımların da kentin geleceğine yönelik önemli başlıklardan biri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, Gençlik, Kütahya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Bak'tan Kütahya Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:53:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Kütahya Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement