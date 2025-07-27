Bakan Bayraktar Edirne\'yi Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne'de gerçekleştirdiği program kapsamında Edirne Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret sırasında Vali Sezer, Bakan Bayraktar'a kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Ziyaretin ardından gerçekleştirilen programların ardından Bakan Bayraktar, kentten ayrıldı. - EDİRNE
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