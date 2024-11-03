Bakan Bayraktar, Şahinbey Belediyesi Projelerini Değerlendirdi

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Bazı ziyaretler ve görüşmeler için Gaziantep'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı projelere tam not verdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan bin 16 modern iş yerinden oluşanŞahinbey Oto Sanayi Sitesini ziyaret edenve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde namaz kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

"Örnek bir yer"

Esnafı köhne iş yerlerinden modern iş yerlerine kavuşturan Şahinbey Belediyesinin çalışmalarını takdir eden Bakan Bayraktar, " Esnafımızla bir araya geldik. Çıraklık okulumuz var. Mesleki eğitimin büyümesi ve ilerlemesi çok önemli. Ara eleman yetiştirme konusunda ülke olarak çok daha büyük bir atılımın içerisinde olmamız lazım. Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde de onun çok güzel bir örneğini gördük. Burası sadece Gaziantep'in değil bölgenin oto sanayisi haline gelmiş. Fevkalade etkileyici bir yer" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bakan Bayraktar'ı Şahinbey'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Şehrimize ve ilçemize kazandırdığımız Şahinbey Oto Sanayi Sitesini ve Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte ziyaret ettik. Vatandaşlarımız ve esnafımız yapılan ziyaretlerden oldukça mutlu oldu. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak hükümetimizin verdiği destek ile şehrimize daha büyük projeler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP