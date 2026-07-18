Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının %92\'si barınaklarda

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretler için geldiği Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'inin artık barınak ve doğal yaşam alanlarında bulunduğunu belirten Çiftçi, hedeflerinin yıl sonuna kadar tüm sokak hayvanlarını barınaklara alarak bakım ve sahiplendirme süreçlerini tamamlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli'ye geldi. Bakan Çiftçi, ilk önce Gebze'de Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Çiftçi, Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda fidan dikerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ait olan hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında birtakım incelemelerde bulunduk. Malumlarınız, bu konuyla ilgili 2024 yılında yasal bir düzenleme yapıldı. Yasada, toplanan hayvanların kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılması ve önceden olduğu gibi tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması uygulaması, artık hayvanların toplanması, tedavi edilmesi, kısırlaştırılması ve barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesi şekline dönüştü" diye konuştu.

"6 bin 500 hayvan, doğal yaşam alanında ve barınakta muhafaza ediliyor"

Kocaeli'deki barınağa ilişkin konuşan Bakan Çitfçi, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz burada gayet güzel bir barınak ve doğal yaşam alanı tesis etmiş. Yaklaşık 180 dönümlük bir alanı kapsıyor. Şu anda burada 6 bin 500 hayvan, doğal yaşam alanında ve barınakta muhafaza ediliyor. Burada 12 veteriner hekim görev yapıyor. Toplamda ise 85 kişi çalışıyor. Ben de yaptığım gezide şartların oldukça iyi olduğunu ve hayvan refahının sağlandığını müşahede etmiş oldum. Bundan dolayı yapılan bu çalışmalardan ötürü hem valimizi hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyor, hizmetlerinin devamını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor"

Konuşmasını sürdüren Bakan Mustafa Çiftçi, "Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman da malumlarınız bu çalışma 2025 yılında, 15 Mart tarihi itibarıyla başladı. İlk önce 51 il özel idaresinin bulunduğu illerde uygulamaya geçildi. Ardından temmuz ayı içerisinde büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar da temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla, tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara almak"

Çalışmaların hız kazandığını aktaran Bakan Çiftçi, "Hedefimiz, İnşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirilmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız ve parklarımız daha güvenli hale geliyor hem de hayvan refahını artırmış oluyoruz. Aynı zamanda hayvanları insanların veya sokakların insafına bırakmaktan da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri gerçekleştiriliyor ve beslenmeleri sağlanıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada binin üzerinde hayvan da sahiplendirilmiş durumda. Ben buradan hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler, büyükşehir belediyemize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilir, onların bakımını üstlenebilirler" dedi.

Buradaki açıklamanın ardından Bakan Çiftçi, Kocaeli Valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret edecek ve şeref defterini imzalayacak. Ziyaretler boyunca Bakan Çiftçi'ye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti. - KOCAELİ