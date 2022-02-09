Üye Girişi
Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı

09.02.2022 14:29
Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilerin buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Didim Belediyesi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimi ile fuarın 3'üncü salonunda yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Stantta Didim Belediyesi'nin turizm kentinde süren çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

YORUMLAR
500

Mehmet Nuri Ersoy, Didim Belediyesi, Doğu Akdeniz, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement