Bakan Ersoy, Konuralp Antik Kenti\'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de Batı Karadeniz'in tek antik kenti olan ve son dönemde yapılan kazılarla açığa çıkan Konuralp Antik Kenti'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, antik kent ziyaretinde kazılara Bakanlık olarak destek vereceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret için Düzce'ye geldi. İlk olarak Düzce Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müdürlük ve birimlerin yöneticileri tarafından karşılandı. Düzce Belediyesi'nde özellikle Batı Karadeniz'in tek antik kenti olan Konuralp Antik Kenti hakkında bilgiler alan Bakan Ersoy, ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Vali Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazıların devam ettiğini bazı resterasyon ve tamamlanması gereken kazılarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek istediler. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak destek vereceklerini söyledi.

Konuralp Antik Kenti'nde yapılan incelemelerin ardından heyet Düzce Valiliği'ne geçti. Düzce Valiliği'nde de kentin genel durumu, yatırım çalışmaları ve turizm potansiyeli hakkında Bakan Ersoy'a bilgiler verildi.

Ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE