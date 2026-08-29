Bakan Göktaş'tan Mardin'de Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa Buluşması - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Mardin'de Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa Buluşması

Bakan Göktaş\'tan Mardin\'de Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa Buluşması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'deki 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması'nda, terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini dinlediklerini, devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programına katıldı.

Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Mardin'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş burada yaptığı konuşmada, geçen yıl eylül ayında 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın kendileri için yalnızca gönül borcu değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk borcu olduğunu belirten Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Şehit ailelerimizin hassasiyetlerini dinledik"

Terörsüz Türkiye sürecinin gündeme geldiği ilk andan itibaren şehit aileleriyle buluştuklarını ve onları gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Göktaş, ailelerin hassasiyetlerini dinlediklerini söyledi.

Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun toplantılarında da şehit aileleri ve gazilerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ve hassasiyetlerini dile getirdiklerini ifade etti. Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecini sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Sizin olmadığınız bir süreç, bizim için bir süreç değildir" diye konuştu.

"Şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız"

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Göktaş, " Biz bugün buradaysak şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mardin'in de terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini anımsatan Göktaş, geçmiş yıllarda olduğu gibi yakın dönemde de şehit veren ailelerin bulunduğunu söyledi.

Terörün ailelere ve toplumun birlik ve beraberliğine zarar verdiğini ifade eden Göktaş, "Terör aileye zarar verir. Terör insanların birlik, beraberliğine, dayanışmasına zarar verir. Biz aile ile güçlenen bir milletiz. Aileden motivasyon alarak büyüyen bir milletiz. Türkiye Yüzyılını ailemizden aldığımız güçle büyütüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne gözyaşı bir daha dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz. Bu süreçte özellikle sizlerin hassasiyeti çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak. Bizi birbirimize kırdırmanın başkaları için çok büyük bir kazanç olduğunu biliyoruz. Hamdolsun geldiğimiz süreçlerde bunların hepsini geride bıraktık. Güçlü bir liderlik gösterdi Cumhurbaşkanımız. Bugün güçlü bir irade var ve biz bu güçlü iradeyi sağlam adımlarla ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama devlet her daim teyakkuzdadır. Her daim duruşu nettir. Duruşumuz her zaman olduğu gibi şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını yaşatmaya devam edecek"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Göktaş, son olarak 8 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun düzenlemesine değindi. Göktaş, "Bugün hamdolsun o düzenlemeleri hayata geçirdik. Bizler zaman zaman bu tür düzenlemelerle özellikle var olan bazı durumları düzeltmeye gayret ediyoruz. Bilin ki bizler bu talepleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz ve bundan sonraki süreçlerde de her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Göktaş, konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenlik, Türkiye, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Mardin'de Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa Buluşması - Son Dakika

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