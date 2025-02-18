Bakan Göktaş'tan Depremzede Çifte Tebrik - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Depremzede Çifte Tebrik

Bakan Göktaş\'tan Depremzede Çifte Tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan çifti telefonla arayarak tebrik etti.

18.02.2025 10:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan çifti telefonla arayarak tebrik etti.

Pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan ve "Aile Yılı" kapsamında başvuruları 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında desteklenen, İskenderun'da yaşayan Göz çifti, bebeklerini kucağına aldı. Bakan Göktaş, 13 Ocak'ta Aile Yılı tanıtım programına katılmalarının ardından bebekleri Alpaslan'ı kucaklarına alan Şükriye ve Oğuzcan Göz çiftini telefonla arayarak tebrik etti.

Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Göktaş, Göz çiftini tebrik ederek, "Gözünüz aydın. Bu destek kredisinin size katkı sağlamış olmasından çok mutlu oldum. Yuva kurma döneminizde yanınızda olduğumuz için ayrıca mutlu olduk" dedi.

Göz çiftinin doğan ilk bebekleri için de destek alacaklarını hatırlatan Göktaş, "Aile Yılı'nda güzel bir aile olarak Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmış oldunuz. Bundan sonraki süreçte Aile Yılı'nda da yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Siz de ailemizin bir parçasısınız. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan, anne baba olan ilk çiftimizsiniz. Tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Göz çifti ise "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ve bu kapsamda aldıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programından yararlanmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek deprem öncesi nişanlı olduklarını ve aldıkları evlilik kredisi ile bazı eksikliklerini giderdiklerini aktardı. Göz çifti, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu

Öte yandan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. 14 Şubat'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu tanıtmak için bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular artarak haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaştı. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı ise 56 bin 256 oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Depremzede Çifte Tebrik - Son Dakika

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