Bakan Kacır, Cemre Çarşısı'nda standları gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılışının ardından standları gezdi, 'Anadoludakiler' sergisini inceledi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Açılışa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile eşi Özlem Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan, bazı belediye başkanları, hayır çarşısının sponsorları, iş insanları, yapımcılar, yönetmenler, şefler, sinema ve dizi oyuncuları, şarkıcılar, gazeteciler, modacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eşi ile birlikte standları gezip hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Anadoludakiler' sergisini de yerinde inceledi.

Cemre Çarşısı'nda eşiyle birlikte standları gezip hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan TOGEM-DER öncülüğünde saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen Cemre Çarşısı'na katılıyor ve katkı sünüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde 'Anadolu'dakiler projesini hayata geçiyoruz. Anadolu'nun bereketini birikimini becerisini yeniden gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe taşımak dünyayla buluşturmak adına özellikle kadınlarımızı, kadın kooperatiflerimizi desteklediğimiz pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde 'Anadolu'dakiler sergilerini hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı noktalarında icra etmiştik. Türk evi'nde Birleşmiş Milletler genel Kurulu toplantılarını ile eşzamanlı olarak saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde 30'dan fazla ülkenin devletin hükümet başkanlarının eşlerini ağırlamış ve Anadolu'nun zenginlikleri ile sanat zanaat birikimi ile Anadolu kadınının becerisi ile dünyayı buluşturmuştuk. Şimdi de Cemre Çarşısı'nda iyiliğe hayra katkı sunabilmek vesile olacak adımlar atabilmek için buradayız. Türkiye'nin de dört bir yanından kooperatiflerimiz girişimcilerimiz buradalar ve hayır çalışmalarına iyilik odaklı çalışmalara hep birlikte katkı sunuyorlar. Ben emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL