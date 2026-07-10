Bakan Kacır Zonguldak\'ta Aşure İkramı Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak'ta cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Zonguldak'a gelen Bakan Kacır, cuma namazını kent merkezindeki Uzun Mehmet Camisi'nde vatandaşlarla birlikte eda etti.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Kacır, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Kacır, üzerinde "Milli Teknoloji Hamlesi" yazısının yer aldığı aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Programa, Zonguldak Valisi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri, il protokolü ve partililer de katıldı. - ZONGULDAK