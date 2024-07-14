Bakan Kurum: 2025 yılına kadar evine giremeyen afetzede kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Kurum: 2025 yılına kadar evine giremeyen afetzede kalmayacak

Bakan Kurum: 2025 yılına kadar evine giremeyen afetzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 11 ilden Osmaniye'ye gelerek, depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, 2025 yılına kadar evine giremeyen hiçbir afetzede kalmayacağını ve her ay 25-30 bin konutun tamamlanarak teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, Osmaniye'de depremzedelere 3 bin 572 yeni konutun teslim edildiği bilgisini paylaştı.

14.07.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 11 ilden Osmaniye'ye geldi. Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum daha sonra 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler içerisinde bulunduğu rezerv alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak"

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, "Osmaniye'mize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum, sizlere deprem bölgesini anbean takip eden buradaki süreci, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sürekli bizler aracılığıyla takip edip yapılması gereken işlerle ilgili her türlü talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini Osmaniyeli kardeşlerimize iletmek istiyorum. Tabii göreve geldiğimiz andan itibaren 2 Temmuz'da biz de deprem bölgesine geçtik. Bugün yine bu memleketin bir evladı, bir kardeşi olarak hizmetkarı olarak Osmaniye'mizdeyiz. Biz de 11 ilimiz gibi Osmaniye'mizi de ayağa kaldırmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 6 Şubat'ta başladığımız seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun iş yerimizin inşası süratli bir şekilde devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi, kırsal kalkınmayı devam ettirebilmemiz, yine orada köylerimizdeki ihtiyaçları giderecek her türlü altyapısıyla, üstyapısıyla inşaatlarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilimizde teslim edeceğiz ve inşallah 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bizim de gayemiz, amacımız depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır"

Dünyanın en güzel duygusunun yuva kurmak olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Depremin hemen ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini atmış ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza bu konutlarımızı teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzun teslimini yapıp 2025 yılına geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde yeni konutların yükseldiği, yeni konutlarda vatandaşlarımızın oturduğu, ticaretiyle, turizmiyle, üretimiyle, istihdamıyla artık bölgenin kalkınma bölgesi olarak ilan edildiği bir deprem sürecini inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Hayatım boyunca şunu tüm kalbimle hissettim. Kurulan o yuvanın sakinlerinden dua almaktır. Bizim de gayemiz, amacımız depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır. Onlarla el ele başlattığımız o seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı işin sonuna kadar sürdürmektir" diye konuştu.

"Osmaniye'de 3 bin 572 yeni yuvayı vatandaşlarımıza teslim ettik"

Osmaniye'de bugüne kadar 3 bin 572 yeni konutu depremzedelere teslim ettiklerini aktaran Bakan Kurum, "İnşallah yıl sonuna kadar da başlamış olduğumuz şehrin dışındaki belirlenen alanlardaki konutlarımızın hemen hemen hepsi tamamlanacak. Ağustos, Eylül, Ekim ayı itibarıyla bu konut teslimlerini etap etap Osmaniyeli kardeşlerimize inşallah yapıyor olacağız. Burada başlatmış olduğumuz 9 bin 100 konutumuz, iş yerimiz Osmaniye'mizde hızlı bir şekilde tamamlanıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edilecek ve biz de kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olacağız" dedi.

" Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktan geçiyor"

Deprem bölgesinde sadece ev yapmadıklarını yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, "Deprem bölgesinin iklim şartları, buradaki ekonomik şartlar, vatandaşlarımızın bizden talepleri, yine buradaki sosyal ihtiyaçları gözetecek projeler yapmaya çalışıyoruz ve yapılan projeler yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle inşallah geleceğin muhteşem Türk şehirleri olacaktır. İstiklal şehri bu anlamda istikbalimizin de inşallah şehirleri olacak. 11 il için söylüyorum tüm vatandaşlarımız için söylüyorum. Çok acı günler çektiler, çok zorluk çektiler. İnşallah istikbalimizi de hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü buradaki her bir kardeşlerimiz hep söylüyoruz bize deprem şehitlerimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için biz de hep birlikte yollardayız. 11 ilimizin hiçbir yerinde hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Ne dün ne de yarın hiç kimseyi geride bırakmadık, kimseyi ayırt etmedik. Bu anlayışta projelerimizi devam ettireceğiz. Buradaki tüm ekibimizle birlikte kendimize bir söz verdik. Depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar biz gülmeyeceğiz. Onlar evinde rahat uyuyana kadar biz evimizde rahat etmeyeceğiz. Burada ticaret, turizm, eski hale gelene kadar da var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu bir davamız var, iddiamız var. Bu ideal Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Ortak vatanımız Türkiye'dir, ortak idealimiz Türkiye Yüzyılı idealidir ve ortak derdimiz de hepimizin deprem bölgesidir, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır ve bu anlamda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu deprem bölgesini değerli arkadaşlar bir an önce ayağa kaldırmaktır ve buradan yeni kurulan her yuva burada yeni açılan her bir iş yeri ve buradaki sanayinin, turizmin yeniden canlanması Türkiye'yi olduğundan daha güçlü hale getirecektir" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Osmaniye, Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Kurum: 2025 yılına kadar evine giremeyen afetzede kalmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 15:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 2025 yılına kadar evine giremeyen afetzede kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement