Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu

Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan baş öğretmenin yeni evine misafir oldu.

24.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan baş öğretmenin yeni evine misafir oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 3 çocuk babası sınıf öğretmeni Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti. Bakan Kurum, meslekte 34 yılını dolduran ve "başöğretmenlik" unvanını alan Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyoruz, iyi ki varsınız" dedi.

Adıyaman'da yaşayan ve yaklaşık 34 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Şemsettin Güler'in evi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Çok sayıda akrabasını depremde yitiren Şemsettin Güler ve ailesi, bir süre önce Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Örenli Mahallesi'nde inşa edilen yeni evlerine yerleşti.

"Ev, yol yapılır ama insan yetiştirmek hepsinden daha değerli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında 3 çocuk babası Güler'in yeni evine misafir oldu. Başöğretmen Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bakan Kurum, "Tüm öğretmenlerimizi seviyoruz. Allah, onları başımızdan eksik etmesin. Sizin nezdinizde, tüm Türkiye'deki, Adıyaman'daki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Bir insanın hayatına dokunmak çok farklı"

Borsa İstanbul İlkokulu'nda görev yaptığını söyleyen Güler, sınıf öğretmenliğini çok sevdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Öğrencilerim bu yıl beşinci sınıfa geçti. Okulumuzda güçlendirme olduğu için biz de başka okula geçtik. Tabi öğrenciler bu arada bizi biraz özledi. Görür görmez hemen kucaklaşmaya çalışıyorlar. İlkokul sınıf öğretmeni olmak çok güzel. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir insanın gelecekle ilgili hayatına küçük bir dokunuşta bulunmak çok farklı bir şey."

Kanada'da yaşayan oğlunu görüntülü arayıp Bakan Kurum ile görüştüren Güler, "Tabi farklı ülkelerde de dostlar, akrabalar, arkadaşlar var ama kendi ülkemiz gibi başka bir ülke yok. Bizim memleketimiz cennet. Kendi vatanımızın, memleketimizin kıymetini bilmek zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Misafir, Kültür, Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, depremde evi yıkılan başöğretmenin yeni evine misafir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.