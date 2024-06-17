Bakan Osman Aşkın Bak: "Yarın milli takımımızın maçı için herkesi ekran başına bekliyoruz"

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Rize'de bayramlaşma töreninde vatandaşlar ve protokol bir araya geldi. Bayramlaşmaya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar ile protokol bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri önlüklerini giyerek vatandaşlara kavurma ve pilav dağıttı. Rize Belediyesi tarafından kurulan çadırda yapılan bayramlaşma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma törenine katılan Bakan Bak, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayramların herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim açımızdan bu bayram buruk geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor. Bu zulme son vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki temasları devam ediyor. 3 gün önce de İspanya ve İtalya'daydık. Dünya liderleriyle görüştük. İnşallah o zulüm de sona erecek. Tabii Rize'miz için de bayramlaşma organizasyonu önemli. Bir araya geliyoruz. Dini bayramlarımız çok çok önemli. Bizi birlikte tutan, değerlerimizi koruyan önemli bayramlar. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya ile İskoçya maçı ile başladı. Vatandaşlarımız televizyon başında izliyorlar. Yarın da milli takımımızın maçı var. Akşam saat 19.00'da Gürcistan karşısında oynayacaklar. Herkesi ekran başına bekliyoruz. Almanya'da biletler tükenmiş. Orada da büyük bir ilgi var. Tabii Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız katılıyorlar. Olimpiyatlar bizim çok önemli. Paris Olimpiyatları için de çalışıyoruz. Rizespor da geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirdi. Önümüzdeki sezonda da başarılar diliyorum. Arkadaşlar yoğunlukla çalışıyorlar. Bayramlar birlik ve beraberliğin olduğu ortamlar. Sabah yağmur yağıyordu, şimdi terliyoruz. Herkese selam ve saygılar. Gelenlere hoş geldin diyoruz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini rica ediyoruz. Trafik yoğunluğu var. Kazalardan korunmak lazım. Sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Sağ salim inşallah evlerine dönerler. Herkesin ayağına sağlık, meydana geliyorlar. Güzel bir ortam, insanlar birbirini görüyor. Selamlaşıyor, şakalaşıyorlar. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kavurma pilav ısmarlıyor vatandaşlara. Belediye başkanımıza ve sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE