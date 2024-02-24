Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Okullar Açıldı

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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Dr. Rasime Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulu, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim karşıtlarımızın arkasında okyanus ötesindeki tek ülke var" dedi.

Düzenlenen açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitime bütçe desteğinin zirve yaptığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ben değerli hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Allah'tan kendilerine hayırlı ömürler diliyorum. 21 okul yazıyor dile kolay. Koca koca milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanları şimdi seçim geldi aradan 5 sene geçti. Vatandaş da ne yaptınız diye haliyle soruyor. Ben tecrübeliydim. 5 sene bittiğinde vatandaşın huzuruna çıktığımızdaki tek soru bu. Biz sana yetki verdik, sen de 5 sene boyunca orada oturdun. Ne yaptın kardeşim? Bizim derdimizle dertlendin mi, güzel işler yaptın mı? o bütçeyi çar çur mu ettin? Yani algı operasyonları çekerek ajanslara paraları döküp beni parlatın diyerek mi gezdin yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Böyle bakıldığı zaman ne yazık ki son dönemde yaşanan bir belediye başkanlığı anlayışının da Türkiye'de yaygınlaştığını görmek de üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar, troller ordusu tutuyorlar, akşama kadar klavye kahramanları bir iki duble de atıyor "Karşı tarafta kim konuştu sövün buna" diyor ve hücum ediyorlar. Bu seçimlerden sonra çıktı ortaya, başında kim var o da belli oldu. Gerçekten Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa beyi, büyükşehiri, Kocasinan'ı, Talas'ı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İşleri güçleri hizmet. Milletin emrindeler, Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin diye de dua ediyorum. Çok şükür biz de kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. 2003 yılında 10 milyar civarındayken bütçe, resmi bütçe bu sene itibariyle 655 milyardı. Herhalde ek bütçelerde 1 trilyonu buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükümetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197 milyon kitap dağıtıldı. Çok şükür bu konuda da hem bir taraftan okullar, hem de bir taraftan kütüphaneler açmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, Türkiye karşıtlarının arkasında tek olarak okyanus ötesindeki ülkenin olduğunu söyleyerek, "İnşallah bu iyilik devam eder. Çünkü bizim biraz istemeyenimiz çok fazla. İnancımızdan dolayı, tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı, bulunduğumuz konumdan dolayı, Müslüman Türk Milleti olmamızdan dolayı bize karşıtlıkları çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya sol-sağ gibi gözükür ya emin olun hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. "Türkiye'yi bölün, parçalayın, zayıflatın" diyor. Büyük büyük belaları başımıza açıyor. Son yıllarda gezi olayları ile başlayan masum gençlik hareketi gibiyken 3. günden itibaren evrildi olay hükümet devirme operasyonlarına döndü ve örgütler ortaya çıktı. İhtilal denemeleri çıktı. Hukukçular ellerinde bildiri okuyarak hükümet devirme operasyonu yaptılar. Hepsinin arkasına bakıyorsunuz emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yanındaki yardakçısı bize dost gibi görünen ülkeler. Böyle olunca bizim çok çalışmamız lazım. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Çalışıp önümüze bakınca Allah işimizi rast getirecektir" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra beyinlere yatırım yapmalıyız"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Bugün yine heyecanlı, güzel ve geleceğe umutla bakabileceğimiz açılışın hemen öncesinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade edelim. Melikgazi Belediyesi Türkiye'de en fazla okul yaptıran, sağlık ocağı ve sosyal tesis yaptıran belediye. Burası da yeni yerleşime açılan bir bölge ve gelirken de gördüğümüz kadarıyla yollarıyla, yerleşimi ve binaların kalitesi ile oldukça güzel ve şehrimize yeni bir nefes alabileceğimiz alan oluşmuş. İhtiyaç olan bir bölgeydi. Biz hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bir ihtiyacı karşılayacak güzel bir ilkokul tesis etmişler. Hem manevi yönden hem de maddi yönden okullar şehrimize ve ülkemize çok önemli katkılar sunacaklar. Fakat şimdiye kadar altyapımızı tamamladık bundan sonra birazcık daha binaların yanı sıra beyinlere de yatırım yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Özellikle üstün zekalı çocuklarımıza biraz daha itina edebileceğimiz, onları belki de geleceğin devlet adamları, vizyonerleri olarak yetiştirmemiz gereken bir ortam oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Palancıoğlu, Bakan Özhaseki'den 4 okul istedi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yıkılan okulların yerine yapılacak okullar için destek isteyerek, "Kayseri'de en kalabalık ilçeyiz. 585 bin nüfusumuz var. Bu çerçevede de en çok hizmet yapmaya çalıştığımız alanlar okul, sağlık ocağı, kütüphane, cami, sosyal tesis, park gibi tesislerimiz Başka bir çalışma da özellikle bu mahalleyi çok önemli bir şekilde ilgilendiriyor. Kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları. Yıldırım Beyazıt şu anda birçok alanda bitti. Yeni yollar açacağız, yeni parklar yapacağız. Yıldırım Beyazıt'ın altın yılları bundan sonra başlıyor inşallah. Çünkü imar bitmeden çalışmalar başlamıyordu, kentsel dönüşümle birlikte buranın ufku da inşallah değişecek. Sayın bakanım sizden bir ricamız var. Bizim Melikgazimizde 4 tane yıkılan okul binamız var. Bir tanesi buraya taşıdığımız Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi. Bir diğeri Osman Kavuncu'daki Ahmet Kirazgiller. Diğeri Essenyurt'ta Müncübe Cıngıllıoğlu ve Bahar Caddemizde bulunan yıkım veya güçlendirme yapılacak olan Besime Özderici. Bu 4 okulla ilgili sizden destek istiyoruz. Bu okullarımızı bir an önce yıkıldığı gibi yapmamız lazım. Çünkü öğrencilerimiz de ailelerimiz de bunu talep ediyorlar. Ben hayırsevelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"4 okulun lafı mı olur?"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na okul konusunda destek çıktığını söyleyerek, "Mustafa Palancıoğlu başkanım, sana destek çıkıyorum. 4 okulun lafı mı olur? 1'i bana, 1'i valime, 2 bakanımıza verelim. Bu güzel birliktelikler berekete vesile oluyor. Teklifsiziz, büyükşehir ve 16 ilçe el ele gönül gönüle bütçesi bütçemiz diyoruz, personeli personelimiz diyoruz. Kaygısı kaygımız, sevinci sevincimiz diyoruz. Biz el ele gönül gönüle diyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel günlere diyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken doktor hanıma ve kıymetli ailesine bir meslektaşı olarak ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yapılan kurdele kesimi ile açılış töreni sona erdi. - KAYSERİ