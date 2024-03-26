Bakan Özhaseki, Kars'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Özhaseki, Kars'ta vatandaşlarla buluştu

Bakan Özhaseki, Kars\'ta vatandaşlarla buluştu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'a ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Özhaseki, Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere ve vatandaşlara seslenerek Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ötüken Senger için destek istedi. Programda Kars'ın sorunlarını yakından bildiğini ve birçok projeyi Ötüken Senger ile birlikte hayata geçireceklerini müjdeledi.

26.03.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Özhaseki, Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere ve vatandaşlara seslendi. Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ötüken Senger için destek istedi.

AK Parti Kars Milletvekili, Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel 'in eşlik ettiği programda Bakan Özhaseki, Kars'ın sorunlarını yakından bildiğini, başta kentsel dönüşüm olmak üzere Kars'ta bir çok projeyi Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı Öteken Senger ile birlikte hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Bir süre partililer ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, daha sonra seçim koordinasyon merkezinden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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