Çevre Bakanı Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir ile görüştü.

Samsun'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özhaseki'ye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulundu.

Başkan Demir, ziyaret sırasında şehirde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Bakan Özhaseki'ye bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "Kentsel dönüşüm Samsun için çok önemli ve ihtiyaç duyulan bir konu. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu konuda büyük mesafeler kat ettik. Yapılması gereken, ihtiyaç duyulan başka çalışmalar da var. Sayın Bakanım bunları da sizin desteğinizle yapmaya devam edeceğiz. Kıran Mahallesi'nde, Yenimahalle de kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye'nin en önemli sanayi dönüşümlerinden biri olan Toybelen Sanayi Sitesi inşaatında sona gelindi. Gülsan için çok güzel bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Saathane Meydanı, Subaşı Meydanı'nda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Kentimizde vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Özhaseki ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. - SAMSUN