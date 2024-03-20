Çevre Bakanı Özhaseki, Şanlıurfa\'da 3 bin 123 konutun temelini attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da yapılması planlanan 3 bin 123 konutun temelini attı.
Bakan Özhaseki, Şanlıurfa merkez Karakoyun Mahallesi, kırsal Aşık Mahallesi ile Suruç ilçesinde yapımına başlanan toplam 3 bin 123 konutun temel atma törenine katıldı. Aşık Mahallesi'nde yapımına başlanan 758 konutun temel atma törenine bizzat katılan Bakan Özhaseki, Şanlıurfa merkez Karakoyun Mahallesi ile Suruç ilçesindeki çelik köy evleri temel atma törenine ise telekonferansla bağlantı sağlandı.
Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, geçmişte yapılan dayanıksız evler için tek çarenin kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Özhaseki, "Dünyada hiç kimse kentsel dönüşümden başka da bir çözüm bulamamıştır. 2012'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yasa çıkar, 2 milyon 250 bin kadar tüm Türkiye'de değişir. Şu anda da 450 bin civarında zaten devam eden kentsel dönüşüm mücadelemizde yapılan konutlar var. Bu bize yetmediği için yeni yasalar çıkıyor. Hızlandıralım istedik. Dört bir taraftan bu işi hızlandırmak için durmadan, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden 14 milyon insanın etkilendiğini, afetin 104 milyar dolarlık bir zarara neden olduğunu, manevi kısmının ise asla ölçülemeyeceğini ifade eden Özhaseki, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakanların bölgeye yönlendirildiğini, bölgede görev alan herkesi gece gündüz demeden çalışmalara katıldığını aktardı.
Bakan Özhaseki, "Şu anda devam eden 300 binden fazla yoluna girmiş olan inşaatlarımız var. 50 bin kadar köy evimizi çelikten yapıyoruz. Şehirlerimizin merkezlerini yapıyoruz. Merkezlerine açılan ana caddeler yapıyoruz ki o şehirlerin özgün mimarisiyle yapıyoruz bunu da. Tam 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 tane köyde şu anda yapım faaliyetlerimiz devam ediyor. ve bu yaptıklarımız da yavaş yavaş teslim etmeye başladık. Dünkü kura çekimiyle birlikte 76 bin konutumuzu dağıttık. Oradaki vatandaşlarımız bazen ev çıkmadığından hüzünleniyorlar. Diyorum ki öbür ay çıkar merak etmeyin. Her ay 10-15 bin tane evi zaten teslim edeceğiz. Siz hiç endişelenmeyin öbürü ay çıkmasa daha sonraki ay çıkar. İnşallah bizler sizin hakkınızı verinceye kadar güzel evlerinize oturtuncaya kadar, sizler huzurla evinizde oturup dönüp Cumhurbaşkanımıza 'Allah sizden ve yol arkadaşlarınızdan razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz diye de söz veriyoruz. Bu yaptıklarımızın hepsi de zaten işte o hak sahibi kardeşlerimiz için. Bunu devam ettireceğiz. Çok şükür bizler büyük bir devletiz ve gerçekten büyük bir milletin parçasıyız. Bunların hepsinin altından kalkacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.
Gece gündüz demeden yapılan çalışmalara rağmen yapılan bu işlerin muhalefetin hoşuna gitmediğini belirten Özhaseki, deprem günü bile siyasi hesap yapıldığını belirtti.
Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'ya çok değer verdiklerini, tüm bakanlıkların kentte yatırımlarının devam ettiğini aktararak, bugün de 3 bin 123 bağımsız birimin temelinin atıldığını, bunların da çok kısa sürede tamamlanacağını söyledi. - ŞANLIURFA
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