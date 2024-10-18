Eşen Cezaevi'nde Yeni Eğitim ve İbadet Alanları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eşen Cezaevi'nde Yeni Eğitim ve İbadet Alanları Açıldı

Eşen Cezaevi\'nde Yeni Eğitim ve İbadet Alanları Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

18.10.2024 18:58  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada Bakan Tunç, cezaevlerini birer eğitim ve rehabilitasyon merkezi haline getirme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Tunç'a, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve il ve ilçe genelinden protokol üyeleri eşlik etti.

"Camiler bizim medeniyetimizin, dinimizin bir sembolü"

İlk olarak Adalet Cami'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Tunç, "Cezaevi kampüslerinde cami sayıları artıyor. Hayırseverlerimiz bu caminin yapımını üstlendiler. Camiler bizim medeniyetimizin, dinimizin bir sembolü. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Mahkumların topluma yeniden kazandırılması hedefimizdir"

Tunç, ceza infaz sisteminin amacının sadece cezayı çektirmek olmadığını vurgulayarak, "Mahkumların tahliye olduktan sonra topluma yeniden kazandırılması, suçtan uzak durmalarının sağlanması temel hedefimizdir. Bu nedenle cezaevlerimizde çok sayıda eğitim merkezi açtık ve şu anda 49 eğitim merkezi aktif olarak hizmet veriyor" dedi.

Bakan Tunç, cezaevlerinde verilen mesleki eğitimlerin, mahkumların tahliye sonrası iş bulmalarına yardımcı olacağını ve topluma faydalı bireyler haline gelmelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Mahkumlar hem meslek öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor"

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, cezaevlerinde dört Anadolu Lisesi'nin faaliyette olduğunu ve bugüne kadar 60 bin mahkumun örgün veya açık öğretim yoluyla eğitim aldığını ifade eden Tunç, "Cezaevleri aynı zamanda birer üretim merkezi olarak da hizmet veriyor. 60 bine yakın mahkum, 1700 atölye ve fabrikada çalışarak hem meslek öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet Savcısı, Yılmaz Tunç, Cezaevi, Yerel, Cami, Eşen, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eşen Cezaevi'nde Yeni Eğitim ve İbadet Alanları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: Eşen Cezaevi'nde Yeni Eğitim ve İbadet Alanları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.