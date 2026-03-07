Bakan Vedat Işıkhan Isparta'da: "Kadın İstihdamında Tarihi Bir Dönüşüm Yaşandı"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Isparta'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretlerinin ardından "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar İftar Programı"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programları kapsamında Isparta'ya geldi. Bakan Işıkhan'ın ilk durağı Isparta Valiliği oldu. Işıkhan'ı Valilik binasında Abdullah Erin, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er ile AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçen Bakan Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan daha sonra Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programlarının devamında "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar İftar Programı"na katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın kadınlarının üretkenliğine dikkait çekti. Işıkhan, "Isparta'yı gerçekten eşsiz kılan şey bu şehrin kadınlarıdır. Gülü toprağa eken, kooperatiflerinde alın teri döken, işini büyütürken çocuğunu da büyüten Ispartalı kadınlar Türkiye'de kadın başarısının en somut örneklerinden biridir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, kadın istihdamında önemli artışlar yaşandığını belirtti. Işıkhan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye kadın istihdamında tarihi bir dönüşüm yaşamıştır. 2007 yılında yüzde 21,2 olan kadın işgücüne katılım oranı 2024 yılında yüzde 36,8'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamını destekleyen projeler hakkında da bilgi veren Işıkhan, 0-66 aylık çocuğu olan çalışan annelere aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği verildiğini belirtti. Ayrıca "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında kadınlara aylık 36 bin liraya kadar gider desteği sağlandığını ifade etti.

Işıkhan konuşmasında ayrıca, kadın istihdamını artırmaya yönelik teşviklere de değinerek işverenlere sağlanan prim destekleri hakkında bilgi verdi. 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 54 aya kadar prim desteği sağlandığını belirten Işıkhan, 2026 yılı itibarıyla bu desteğin aylık 7 bin 184 liradan 64 bin 656 liraya kadar çıktığını söyledi. Bu teşvikten aylık ortalama 450 bin kişinin yararlandığını ve yararlanıcıların yüzde 58'ini kadınların oluşturduğunu dile getirdi.