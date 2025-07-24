Bakanlar IDEF 2025\'te Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) bir araya geldi.

IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde 3'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, fuarda görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf ve görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Öte yandan Bakan Güler, fuarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. - İSTANBUL