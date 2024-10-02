Bakanlık Elazığ'da Su Ürünleri Sektörünü Destekliyor - Son Dakika
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Bakanlık Elazığ'da Su Ürünleri Sektörünü Destekliyor

Bakanlık Elazığ\'da Su Ürünleri Sektörünü Destekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda su ürünleri üretimini değerlendirdi.

02.10.2024 17:32
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın su ürünleri üretiminde Türkiye'de kabul görmüş önemli merkezlerden birisi olduğunu dile getirdi. Böylesine önemli bir kurum olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bir hemşerilerinin olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Alan, bu görevin hem üretim hem istihdam hem de pazarlama alanlarında sektöre önemi bir avantaj sunduğunu ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bir Elazığlı olarak kendi memleketinde ve üretimin merkezi ve kalbi olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, uzun süre Elazığ'da çalıştığını, 2006 yılından sonra Bakanlık merkez teşkilatında görevine devam ettiğini dile getirdi. Alabalık üretiminde Elazığ'ın birinci, Türkiye'nin de dünya ikincisi olduğunu aktaran Yılmaz, "Önümüzdeki süreç içerisinde Mersin balığı üretiminde dünya lideri oluruz diye düşünüyorum. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz ile Elazığ'a hizmet ediyoruz. Su ürünleri, değerini kaybetmeyen önemli bir sektör. Biz de bu anlamda Elazığ'a ve Elazığlı hemşerilerimize özellikle su ürünleri sektöründe destek oluyoruz ve bunu her zaman yapmaya gayret edeceğiz. Bu konuda sizlerin de sektörün gelişmesi adına attığınız adımları takip ediyor ve takdir ediyoruz. Ben sizlere ve şahsınızda Elazığ TSO Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakanlık Elazığ'da Su Ürünleri Sektörünü Destekliyor - Son Dakika

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