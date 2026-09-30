Bakanlık, Milli Emlak uzman ve denetmen yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı ile 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavı sonuçları yayımlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sınav sonuçlarına https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden ulaşılabilecek.