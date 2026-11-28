Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Gaziantep'in tarihi çarşılarına yoğun ilgi gösterdi. Bakırcılar Çarşısı'nın yanı sıra tarihi çarşı ve sokaklarda canlılık yaşanırken, İstanbul, Yozgat ve Trabzon gibi farklı illerden kente gelen ziyaretçiler de tarihi bölgeleri gezerek alışveriş yaptı.

Hafta sonu hareketliliği Gaziantep'te tarihi çarşılara yansıdı. Kentin önemli turistik noktaları arasında bulunan Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere tarihi çarşılar, hafta sonu ziyaretçilerin uğrak noktası hâline geldi. Kent merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, tarihi sokaklarda gezip alışveriş yaptı. İstanbul, Yozgat ve Trabzon gibi farklı illerden Gaziantep dışından gelen ziyaretçiler de kentin tarihi ve kültürel dokusunu yakından görmek amacıyla çarşıları gezdi.

Bakırcılar Çarşısı'nda yaşanan hareketlilik özellikle dikkat çekerken, ziyaretçiler bakır işlemeleri, yöresel ürünler ve el emeği göz nuru hediyelik eşyalara ilgi gösterdi. Hafta sonu boyunca tarihi çarşılarda yaşanan yoğunluk, kentin turizm hareketliliğine de yansıdı.

"Üçüncü defa geliyorum"

Moda tasarımcısı Sümra Beyaz, İstanbul'dan geldiği Gaziantep'i çok beğendiğini belirterek, "Gaziantep'e üçüncü defa geliyorum. Ocak ayında tekrar geleceğiz. Yeme içme için alışverişimizi ve ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz. Antep'in güzel bir yoğunluğu var. İstanbul kadar yorucu değil, buranın daha sade ve tatlı bir kalabalığı var" dedi.

Yöresel ürünlere ilgi arttı

Çarşılardaki hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü. Bayhan Yöresel işletmesinde satış yapan esnaf, hafta sonu yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Esnaf, vatandaşların en çok salça, baharat, sucuk ve Antep fıstığına ilgi gösterdiğini ifade ederek, patlıcan, biber ve diğer kurutmalık ürünlerin de satışa sunulduğunu belirtti.

Esnaf ise patlıcan ve biber kurutmalıkları, salça, baharat ve çeşitli yöresel ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "Hareket olan yerde bereket olur. Vatandaşlar gelsin, alışveriş yapsın. Onlar geldikçe biz de ekmeğimizi kazanıyoruz. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" diye konuştu.