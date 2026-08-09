Bakırcılar Çarşısı'nda Sıcağa Rağmen Yoğunluk - Son Dakika
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Bakırcılar Çarşısı'nda Sıcağa Rağmen Yoğunluk

Bakırcılar Çarşısı\'nda Sıcağa Rağmen Yoğunluk
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Gaziantep'te sıcak havaya rağmen Bakırcılar Çarşısı'na yoğun ilgi sürüyor, esnaf memnun.

Gaziantep'te hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen kentin tarihi ve turistik noktalarından Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşandı.

Gaziantep'te alışveriş yapan yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya aldırış etmeden tarihi çarşıyı ziyaret ederek bakır ürünleri ve yöresel lezzetleri inceledi. Gaziantep'in tarihi dokusunu yakından görmek isteyen ziyaretçiler, kentin önemli turizm noktalarından Bakırcılar Çarşısı'na ilgi gösterdi. Çarşıda zaman zaman yoğunluk oluşurken, ziyaretçiler bakır ürünlerinin yanı sıra yöresel ürünleri de inceledi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun azalmadığını belirten esnaf ise satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

"Gaziantep'i görmek için geldik"

Afyonkarahisar'dan Gaziantep'e kızının düğünü için gelen Meral Kartal, kenti çok beğendiğini söyledi. Gaziantep'i görmek için çarşıyı da gezdiklerini belirten Kartal, "Gaziantep'i görmek için geldik. Kızımızı buraya verdik. Bugün düğünümüz var. Gelmişken çarşıyı da görmek istedik. Çarşı çok güzel, Antep de güzel. Hava sıcak. Bizim Afyon'da da sıcak ama burası daha sıcak. Buna rağmen güzel güzel geziyoruz. Bakırcılara baktık. Kuru biberlerinden de almayı düşünüyoruz" dedi.

"Sıcağa rağmen güzellikleri yakalamak için Gaziantep'in en eski yerlerinden Bakırcılar Çarşısı'na geldik"

Afyonkarahisar'dan gelen Ramazan Sevim ise Gaziantep'i gastronomisi, yemek kültürü ve hediyelik eşyalarıyla çok beğendiğini belirterek, "Gaziantep'i çok beğeniyorum. Gastronomisiyle, yemekleriyle, yemek kültürüyle, hediyelik eşyalarıyla gerçekten takdire şayan bir il. Biz de Türkiye'nin üçüncü gastronomi şehriyiz Afyonkarahisar olarak. Bizim yemek kültürümüzle Gaziantep'in yemek kültürü birbirine oldukça yakın. Sıcağa rağmen güzellikleri yakalamak için Gaziantep'in en eski yerlerinden Bakırcılar Çarşısı'na geldik. Çok beğendik. Özellikle gastronomi şehri olarak patlıcan kebabını, tava kebabını çok sevdik. Sabah yediğimiz nohut dürüm ise apayrı bir lezzetti" ifadelerini kullandı.

"Hollanda'da arkadaşlarıma ve çevreme Gaziantep'i her zaman öneriyorum"

Hollanda'dan gelen bir diğer ziyaretçi Tuba Osanmaz ise Gaziantep'e her yıl gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Gaziantep çok güzel ve kalabalık. Bakırcılar Çarşısı'nı da güzel buldum. Hollanda'da arkadaşlarıma ve çevreme Gaziantep'i her zaman öneriyorum. Antep'in yemeklerini anlata anlata bitiremiyorum. Herkes merak ediyor ve gelmek istiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırcılar Çarşısı'nda Sıcağa Rağmen Yoğunluk - Son Dakika

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