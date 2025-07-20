Bakırcılık Ustası Yusuf Büyükçapa - Son Dakika
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Bakırcılık Ustası Yusuf Büyükçapa

Bakırcılık Ustası Yusuf Büyükçapa
20.07.2025 10:34
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65 yaşındaki Yusuf Büyükçapa, Gaziantep'te geleneksel bakırcılığı türküleriyle yaşatıyor.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustaları arasında yer alan 65 yaşındaki Yusuf Büyükçapa, bakıra şekil verirken kente özgü türküler eşliğinde çekiçleri ritimle vuruyor.

Gaziantep'te yaklaşık 5 asırdır coğrafi işaretli "Antep Bakır El İşleme" sanatının yapıldığı ve asırlardır çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın sürekli neşe dolu, güler yüzlü, misafirperver ve mesleğini severek yapan esnafı olan Yusuf Büyükçapa, çocukken başladığı mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor.

Henüz 15 yaşındayken kentin tanınan bakır ustalarından olan babası Şaban Büyükçaba'nın yanında mesleğe ilk adımını atan Yusuf Büyükçapa, çocuk yaşlarda başladığı bakırcılık mesleğinde yarım asrı geride bıraktı.

Çırak olarak mesleğe başlayan ve çok kısa sürede bakır işlemeciliğinin inceliklerini öğrendiği babasının yanında mesleğe devam eden Büyükçapa, kentin tarihini, kültürünü ve sanatını simgeleyen bakırcılık mesleğinin tamamen unutulmaması için elinden çekici düşürmüyor.

Bakırcılık mesleğinin unutulmaması için tüm zorluklara rağmen sanatını icra eden ve ömrünün büyük bir bölümünü mesleğine adayan Büyükçapa, mesleğini yaşatmaya çalışan sanatkar ustalar arasında yer alıyor.

Ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi çarşının en eski esnafı arasında yer alan Büyükçapa, çarşının en neşeli ustası olarak dikkat çekiyor.

Küçük atölyesinde yıllardır bakır işlemeye devam eden Büyükçapa, ellerindeki bakırlara şekil verirken sürekli Gaziantep yöresine ait türküleri söyleyerek etrafına neşe saçıyor. Gaziantep'e özgü türküler ve şarkılar eşliğinde çekici ritimle vuran Büyükçapa, bir yandan bakıra şekil verirken bir yandan da türkü söylüyor.

Çocukluğunda hayranlıkla başladığı mesleğe çok sevdiği müziği de ekleyince bakır işlemeciliğinde yeni bir ahenk oluşturan Büyükçapa, sevdiği Gaziantep türkülerini seslendirirken çarşıyı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

Daha çok takım taraftarları için takımların logolarını ilmek ilmek bakıra işleyen ve bakırın üstüne her türlü şekil veren Büyükçapa'nın yaptığı ürünler ise büyük ilgi görüyor.

Bir elinde darbe kalemi diğerinde de çekiçle gün boyu bakıra şekil veren Büyükçapa, mesleği babası Şaban Büyükçapa'dan öğrendiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Büyükçapa, "Bu mesleğe 15 yaşında başladım. 50 yıldır da halen mesleğe devam ediyorum. Baba mesleği olduğu için mesleğimi severek yapıyorum. Babam farklı bakır ürünler yapardı. Fakat ben daha çok farklı modeller yapmaya başladım. Daha çok bakır üzerine takım, siyasi parti, firma ve kurum logoları yapıyorum. Daha önceleri mutfak ürünleri yapıyordum. Ben bu mesleği babamın sayesinde öğrendim. Allah rahmet eylesin, babam vefat etti. Babamın mesleğini biz devam ettiriyoruz" dedi.

Mesleğin sürdürülmesi için yetiştirilecek elemanlara ihtiyaç duyduklarını belirten Büyükçapa, "Bu mesleğin devam etmesi için gençlerin biz ustaların yanına gelip çalışması lazım. fakat gençler gelip iş soruyorlar ama hemen ne kadar ücret alacaklarını da soruyorlar. Meslek öğrenmek için değil para için geliyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırcılık Ustası Yusuf Büyükçapa - Son Dakika

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